Бойко намерен бороться за автономию для Донбасса в составе Украины

Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что его партия будет добиваться автономного статуса для Донбасса в составе Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, задача его партии проста, а именно — добиться мира на Украине.

Он добавил, что для мира его партия намерена ввести мораторий на ряд вопросов, которые способствуют расколу в стране.

Кроме того, уточнил Бойко, его партия будет настаивать на выполнение Украиной минских соглашений, а также принятии закона об амнистии и выборах.

«Мы вернем мир в Донбасс. Донбасс получит автономный статус в составе Украины», — заключил Бойко.

Ранее сообщалось, что Бойко дал совет украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.