Путин предложил возбудить дело против «пророссийского» Мюллера

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Российский лидер Владимир Путин пошутил, что после заявления спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера о том, что между Россией и Соединенными Штатами не было сговора, можно возбудить уголовное дело в отношении «пророссийски» настроенного Мюллера, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Как отмечается, в ходе встречи Путина с руководителями международных информационных агентств его спросили о пророссийских силах, которые набрали вес в Европарламенте.

По словам Путина, пророссийских сил там нет, а есть личности, которые заинтересованы в сотрудничестве с российским государством.

Он также отметил, что Россия не имеет к ним никакого отношения, впрочем как и к сговору с командой американского лидера Дональда Трампа в ходе президентской гонки в 2016 году.

Глава государства подчеркнул, что уже сам Мюллер указал на отсутствие сговора, о котором продолжают толковать.

«Теперь возбудите уголовное дело против прокурора Мюллера, его потягайте за пророссийскую позицию. Бесконечно может продолжаться эта чушь», — заключил Путин.

Ранее сообщалось, что защита Трампа хочет наказать демократов за ложь о сговоре с Россией.

В марте 2019 года Мюллер завершил свое расследование о вмешательстве в выборы президента 2016 года. Он не нашел свидетельств сговора Трампа с Россией.