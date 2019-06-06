Путин рассказал о беспокойстве из-за военного сотрудничества Японии и США

Россия озабочена военным сотрудничеством Японии и США, заявил президент России Владимир Путин в ходе Петербургского экономического форума, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Отвечая на вопрос о прогрессе по мирному договору между Россией и Японией, Путин отметил, что Москва не получили пока ответов на свои вопросы, например, о сотрудничестве Японии с США.

«Мы не подвергаем сомнению право Японии обеспечивать свою безопасность, но нужны переговоры, нам нужно повысить степень доверия», — сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.

ПУтин отметил, что этот вопрос — предмет неспешного экспертного обсуждения.