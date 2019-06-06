Захарова сравнила границы в информпространстве со стеной между США и Мексикой

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова рассказала о возникающих стенах в мировом информационном пространстве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Захарова провела параллель между разграничениями в информационном пространстве и стеной на границе между Соединенными Штатами и Мексикой, которую предложил возвести президент США Дональд Трамп.

По ее словам, в информационном пространстве между странами начинают возникать границы. И они похожи на ту стену, которую предлагает построить Трамп между США и Мексикой, уточнила представитель МИДа.

«И процессы эти набирают колоссальные обороты», — отметила Захарова.

Ранее сообщалось, что Захарова призвала Запад образумить Косово.