Путин ответил на вопрос о новом премьере Британии

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал вопрос о новом премьер-министре Великобритании. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в ходе встречи Путина с руководителями международных информационных агентств его спросили о том, кого он хотел бы видеть на посту премьера Британии.

По словам главы государства, это является делом британского народа.

Он добавил, что наиболее высокий шанс на победу имеет тот кандидат, который предложит наиболее привлекательный вариант решения вопроса относительно Brexit.

«Я не знаю, это же не наше дело», — отметил Путин.

Ранее сообщалось, что Путин пошутил про Нормандию.