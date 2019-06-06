Трамп испортил шляпу Черчилля
Президент США Дональд Трамп помял шляпу Уинстона Черчилля спустя несколько секунд после того, как британский журналист Пирс Морган вручил ее ему. Об этом сообщает Metro.
Во время встречи с американским президентом журналист вручил Дональду Трампу точную копию шляпы бывшего премьер-министра Великобритании. После того, как головной убор попал к американскому лидеру в руки, Трамп сразу же сделал на нем две вмятины и погнул козырек. Только после этого президент США надел шляпу на голову. Трамп, который является поклонником Уинстона Черчилля, отметил, что шляпа явно больше шла британскому экс-премьеру.
В ходе встречи Морган и Трамп обсудили конфликт между ним и семьей принца Гарри, климатические изменения и американские законы об огнестрельном оружии.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп прибыл в северную Францию для того, чтобы поучаствовать во втором дне памятных церемоний, которые приурочены к 75-летию высадки союзных войск.