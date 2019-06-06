Кремлю понравился опыт назначения в регионы людей из ФСО

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что удался опыт назначения выходцев из Федеральной службы охраны (ФСО) в ряды губернаторов российских регионов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, этот опыт успешный, не взирая на отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Песков считает, что Морозов ушел с должности по семейным обстоятельствам.

«Он продолжит работу в Москве», — добавил Песков.

Ранее сообщалось, что глава Астраханской области покинул пост ради спецслужб.

Как отмечается, экс-глава Астраханской области намерен начать работу в одной из спецслужб.

При этом Морозов был врио губернатора области с сентября 2018 года.