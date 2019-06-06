Рада отказалась отправить Климкина в отставку

Парламент Украины отказался принять отставку министра иностранных дел Павла Климкина, передает РИА «Новости».

В Раду поступило два постановления об отставке Климкина — одно подали депутаты, а второе — президент Украины Владимир Зеленский. Однако лишь 141 и 137 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов проголосовали за то, чтобы уволить Климкина.

Как отмечается, до этого Климкин призвал депутатов уволить его с поста главы МИД.

Он говорил, что давно намеревался подать в отставку и написал соответствующее заявление сразу после инаугурации Зеленского.

Ранее сообщалось, что Зеленский внес в Раду представление об увольнении глав МИД, Минобороны и СБУ.