Трампа дождались в Нормандии

Американский лидер Дональд Трамп прибыл в северную Францию для того, чтобы поучаствовать во втором дне памятных церемоний, которые приурочены к 75-летию высадки союзных войск в Нормандии. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, Трамп вместе с другими мировыми лидерами поприветствовал всех собравшихся, в том числе ветеранов.

Планируется, что Трамп также выступит с речью.

Ранее сообщалось, что Россия приняла приглашение Нормандии.

Также до этого стало известно, что президент России Владимир Путин не поедет отмечать юбилей высадки в Нормандии.