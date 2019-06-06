Рада приняла закон по подготовке импичмента президента Украины

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Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который устанавливает процедуру отстранения президента с его поста в порядке импичмента. Об этом сообщает «112 Украина».

Как отмечается, за закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины» проголосовали 279 депутатов.

Согласно законопроекту, специальная временная следственная комиссия Рады – это коллегиальный временный орган, который образуется с целью расследования обстоятельств вероятного совершения президентом госизмены или другого преступления и проверки данных.

Ранее сообщалось, что Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте.