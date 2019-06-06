Холодная встреча в Портсмуте: Трамп обращался с Меркель как со школьницей

В связи с 75-летием высадки войск союзников в Нормандии Британия устраивает большой военный праздник. Там впервые за несколько месяцев встретились немецкий канцлер Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп. Встреча получилась холодной, пишет Focus.

Отмечается, что на первой за полгода непродолжительной встрече речь шла о выборах в Европарламент, борьбе с терроризмом в Северной Африке и африканском регионе Сахель и о ситуации в Ливии. До последнего не было ясности по поводу того, состоится ли в Портсмуте встреча лидеров. Отношения между главами государств уже давно ухудшились — Меркель неоднократно критиковала националистическую политику протекционизма Трампа и его устранение от решения многих конфликтных ситуаций.

На фотографиях с встречи в Портсмуте можно увидеть их холодное приветствие. Меркель и Трамп даже не пожали друг другу руки и не дали возможности фотографам сделать перед началом разговора их совместные фотографии. По данным немецкой стороны, лидеры общались около 20 минут, Белый дом сообщил о 10 минутах.

На сопровождающем материал видео отмечается, что в начале встречи Трамп избегает любого контакта с Меркель, а она стоит рядом с ним «как школьница», которая сначала хочет сесть, медлит, делает шаг в сторону Трампа и снова медлит. В это время Трамп игнорирует ее «по всем правилам дипломатического искусства». Отношения между лидерами кажутся сильно расстроенными.