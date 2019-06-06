Назарбаев объяснил отказ от президентского кресла в Казахстане
Экс- глава Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, почему отказался от должности президента страны. Об этом сообщает РИА «Новости».
Назарбаев заявил, что принял такое решение ради стабильности в стране. Он признался, что прежде объявления об отставке тщательно все взвесил.
«Мое решение, которое принято в этом году — это выверенное, нормальное решение ради стабильности государства», — отметил Назарбаев.
Он добавил, что сделал это и для того, чтобы сохранить результаты трудов за последние 30 лет.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин встретился с Назарбаевым.