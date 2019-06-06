Порошенко потребовал объяснить возможность снятия блокады Донбасса
Экс-президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего лидера Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады Донбасса, передает ТАСС.
По мнению Порошенко, Зеленский обязан публично объяснить, как и на каком основании украинская делегация намерена обсуждать вопрос снятия блокады с Донбасса.
«Требую от президента Зеленского дать публичный ответ», — заявил Порошенко.
Он также добавил, что реализация «российского сценария» в Донбассе является «предательством» интересов Украины.
Ранее сообщалось, что Украина отказалась обсуждать особый статус Донбасса.