Порошенко потребовал объяснить возможность снятия блокады Донбасса

Экс-президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего лидера Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады Донбасса, передает ТАСС.

По мнению Порошенко, Зеленский обязан публично объяснить, как и на каком основании украинская делегация намерена обсуждать вопрос снятия блокады с Донбасса.

«Требую от президента Зеленского дать публичный ответ», — заявил Порошенко.

Он также добавил, что реализация «российского сценария» в Донбассе является «предательством» интересов Украины.

Ранее сообщалось, что Украина отказалась обсуждать особый статус Донбасса.