Стало известно о предложении США провести второй референдум в Крыму

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что в 2014 году США признавали объективность итогов референдума о присоединении Крыма к РФ, но попросили провести его повторно. Об этом глава российского МИДа рассказал в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

По его словам, занимавший в 2014 году пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования отражают желания жителей Крымского полуострова.

Он отметил, что Керри просил провести референдум «для порядка», в соответствии с международным правом.

«С какой стати? Если вам все понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование? Надеюсь, Джон (Керри. — «Газета.Ru») на меня не обидится», — сказал Лавров.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.