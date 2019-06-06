В парламенте Японии осудили депутата за слова о военном захвате Курил

Нижняя палата японского парламента единогласно приняла резолюцию, осуждающую депутата Ходаки Маруямы за его предложение обсудить вопрос о военном захвате Курильских островов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японские СМИ.

Отмечается, что этот документ не обязывает депутата уходить в отставку, но призывает его самостоятельно решить этот вопрос.

По имеющимся данным, Маруяма отказался сдать мандат, поскольку не призывал к войне напрямую, а только предлагал обсудить этот вопрос.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил военную активность России на Курилах.