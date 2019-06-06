Спикер конгресса США хочет видеть Трампа в тюрьме

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Спикер конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что она хотела бы видеть американского президента Дональда Трампа «в тюрьме», передает Politico со ссылкой на источники в Демократической партии США.

Отмечается, что об этом она сказала при встрече председателем судебной палаты Джерри Надлером на встрече вечером во вторник, 4 июня. Встреча была посвящена вопросу о том, следует ли начинать процедуру импичмента Трампа.

По данным издания, Надлер настаивал на том, чтобы Пелоси позволила его комитету начать процедуру импичмента. Спикер конгресса отказала.

«Я не хочу, чтобы его подвергли импичменту, я хочу видеть его в тюрьме», — пояснила Пелоси.

Ранее опрос CNN показал уверенность американцев в победе Трампа на выборах в 2020 году.