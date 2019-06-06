Уверенность американцев в победе Трампа на выборах-2020 показал опрос CNN

Большинство граждан США полагают, что действующий президент страны Дональд Трамп победит на выборах в 2020 году. Результаты проведенного SSRS опроса приводит CNN.

Согласно результатам опроса, 54% американцев считают, что Трамп пойдет на второй срок, в поражение действующего американского президента верят 41% опрошенных.

Телеканал отмечает, что в победе Трампа уверены на 4% больше опрошенных, чем в победе экс-президента Барака Обамы в 2011 году.

Ранее CNN назвал главного врага Трампа.