Уверенность американцев в победе Трампа на выборах-2020 показал опрос CNN
Большинство граждан США полагают, что действующий президент страны Дональд Трамп победит на выборах в 2020 году. Результаты проведенного SSRS опроса приводит CNN.
Согласно результатам опроса, 54% американцев считают, что Трамп пойдет на второй срок, в поражение действующего американского президента верят 41% опрошенных.
Телеканал отмечает, что в победе Трампа уверены на 4% больше опрошенных, чем в победе экс-президента Барака Обамы в 2011 году.