На Виктора Ющенко завели дело

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Генпрокуратура Украины выдвинула подозрение бывшему президенту страны Виктору Ющенко, передает УНИАН со ссылкой на Telegram-канал «Лещенко Тут».

Отмечается, что подозрение выдвинуто по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

По информации Telegram-канала, подозрение связано с делом о резиденции Межигорье, которая была выведена из государственной собственности в 2007 году.

Утверждается, что Ющенко в сговоре с экс-президентом Украины Виктором Януковичем вывел резиденцию из госсобственности в пользу фиктивной донецкой фирмы.

«После этого Янукович начал строить в Межигорье персональный рай», – говорится в сообщении.

Ранее Ющенко рассказал, как Тимошенко мешала независимости украинской церкви.