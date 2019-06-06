На Виктора Ющенко завели дело
Генпрокуратура Украины выдвинула подозрение бывшему президенту страны Виктору Ющенко, передает УНИАН со ссылкой на Telegram-канал «Лещенко Тут».
Отмечается, что подозрение выдвинуто по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.
По информации Telegram-канала, подозрение связано с делом о резиденции Межигорье, которая была выведена из государственной собственности в 2007 году.
Утверждается, что Ющенко в сговоре с экс-президентом Украины Виктором Януковичем вывел резиденцию из госсобственности в пользу фиктивной донецкой фирмы.
«После этого Янукович начал строить в Межигорье персональный рай», – говорится в сообщении.
Ранее Ющенко рассказал, как Тимошенко мешала независимости украинской церкви.