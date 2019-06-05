Путин и Си Цзиньпин посетили фотовыставку

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили фотовыставку, посвященную 70-летнему сотрудничеству стран, сообщает РИА «Новости».

Выставка включает 70 снимков, которые иллюстрируют ключевые мировые события за 70 лет.

Отмечается, что лидеры, рассматривая снимки, с улыбкой вспомнили, как пекли блины во Владивостоке в прошлом году.

Ранее Владимир Путин и Си Цзиньпин побывали в новом павильоне Московского зоопарка, и познакомились с пандами, которых Китай подарил Москве.