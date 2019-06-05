В Совфеде ответили Зеленскому на «имперский проект России»

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель, 5 июня 2019 года
Francois Lenoir/Reuters

Российский сенатор Франц Клинцевич отреагировал на высказывание украинского лидера Владимира Зеленского об «имперском проекте России», передает РИА «Новости».

Он заявил, что такая комбинация существует только в воображении Зеленского.

Клинцевич призвал Зеленского обратить внимание на США, которые «после окончания Второй мировой войны вбухали в реализацию подобных планов триллионы долларов».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что членство страны в Евросоюзе станет крахом «имперского проекта России», а также будет «мощным ударом по российскому авторитаризму».