В Совфеде ответили Зеленскому на «имперский проект России»
Российский сенатор Франц Клинцевич отреагировал на высказывание украинского лидера Владимира Зеленского об «имперском проекте России», передает РИА «Новости».
Он заявил, что такая комбинация существует только в воображении Зеленского.
Клинцевич призвал Зеленского обратить внимание на США, которые «после окончания Второй мировой войны вбухали в реализацию подобных планов триллионы долларов».
Ранее Владимир Зеленский заявил, что членство страны в Евросоюзе станет крахом «имперского проекта России», а также будет «мощным ударом по российскому авторитаризму».