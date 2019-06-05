Daily Beast: экс-адвокат Трампа стал тюремной знаменитостью

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн, который был осужден за финансовые махинации и дачу ложных показаний перед конгрессом, стал знаменитостью федеральной тюрьмы в Отисвилле, где он в настоящее время отбывает наказание. Об этом сообщает The Daily Beast.

Отмечается, что другие заключенные обращаются к Коэну за консультациями по юридическим вопросам, расспрашивают его об отношениях главы государства и порноактрисы Сторми Дэниелс, а также фотографируются с ним.

Коэн приговорен к трем годам тюремного заключения за финансовые преступления и начал отбывать наказание 6 мая. По словам одного из источников, Коэн является одним из самых популярных людей в тюрьме. Многие обращаются к нему за помощью.

«Он [Коэн. — Газета.Ru] сказал друзьям, что люди с ним очень любезны и все происходящее не кажется ему слишком плохим. С ним там обращаются как со знаменитостью», — сказал источник.

Другие заключенные пытаются делать фотографии с Коэном на мобильные телефоны, которые нелегально проносят в тюрьму. Снимки нужны им для того, чтобы произвести впечатление на других. Кроме того, некоторые могут попытаться продать фотографии журналистам. Подчеркивается, что в случае обнаружения у заключенных телефонов, им грозит штраф или увеличение срока заключения, поэтому это крайне рискованно. Федеральное бюро тюрем пообещало проверить сообщения о гаджетах.