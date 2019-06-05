Зеленского заподозрили в превращении в Порошенко

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Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «превращается» в бывшего украинского лидера Петра Порошенко. Об этом сообщает «112 Украина».

«Я начинаю бояться, что вы превращаетесь в кабинете Порошенко. Вы превращаетесь в Порошенко», — сказал Шуфрич.

По его словам, Зеленскому следует переехать из офиса на Банковой.

Он также добавил, что команде Зеленского следует начать переговоры с Россией.

Ранее сообщалось, что Зеленского обвинили в плагиате Порошенко.