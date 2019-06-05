Лавров высказался о встрече Путина и Зеленского

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможную встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил, что с Украины поступают «размытые сигналы», передает РИА «Новости».

Он добавил, что Москве неизвестна политика новых киевских властей.

Лавров также добавил, что в Кремле ждут комментариев относительно новостей, что Украина хочет проводить референдум о том, возобновлять ли переговоры с Россией».

Ранее Зеленский назвал «противодействие российской агрессии» основным направлением своей работы.