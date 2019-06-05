Зеленского обвинили в плагиате Порошенко
Пресс-секретарь экс-лидера Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко обвинил украинского президента Владимира Зеленского в плагиате. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Зеленский украл целый абзац из выступления Порошенко.
Он также добавил, что Зеленский повторил заявления Порошенко на выступлении в Брюсселе.
Однако, Цеголко подчеркнул, что ему приятно, что Зеленский прислушивается к Порошенко.
Ранее сообщалось, что Зеленский назвал борьбу с Россией основным направлением своей работы.