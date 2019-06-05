Зеленского обвинили в плагиате Порошенко

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Пресс-секретарь экс-лидера Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко обвинил украинского президента Владимира Зеленского в плагиате. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Зеленский украл целый абзац из выступления Порошенко.

Он также добавил, что Зеленский повторил заявления Порошенко на выступлении в Брюсселе.

Однако, Цеголко подчеркнул, что ему приятно, что Зеленский прислушивается к Порошенко.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал борьбу с Россией основным направлением своей работы.