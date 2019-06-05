Супрун ответила на «оскорбительную» шутку Зеленского
И.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун прокомментировала «оскорбительную» шутку президента страны Владимира Зеленского в ее адрес. Об этом сообщает «Укринформ».
По ее словам, Зеленскому следует оценить ее работу, а не апеллировать к «оскорбительным» прозвищам из СМИ.
Она также выразила надежду на то, что Зеленский не будет судить о ней до личной встречи.
Супрун подчеркнула, что еще не знакома с президентом Украины.
Ранее Супрун рассказала о планах на будущее в случае отставки.