Московский зоопарк попросил не приходить из-за Путина и панд

Московский зоопарк попросил граждан не пытаться посетить зоосад в среду, 5 июня, из-за перегруженности территории, сообщает РИА «Новости».

В зоопарке признали, что число посетителей превысило норму и попросили москвичей выбрать другой день для прогулки.

6 июня зоопарк будет работать в штатном режиме.

5 июня президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин примут участие в торжественной церемонии открытия павильона для двух панд, переданных Китаем Московскому зоопарку.

Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом 5-7 июня.