«Поставлен в стойло»: Совфед о словах Зеленского про обострение в Донбассе

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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского относительно обострения ситуации в Донбассе. Об этом сообщает ФАН.

До этого Зеленский обвинил Россию в обострении ситуации в Донбассе. Он сообщил, что трое военнослужащих погибли и еще трое были ранены в результате обстрела позиций украинских силовиков на линии разграничения. После этого он обратился к России, отметив, что произошедшее не способствует возобновлению переговорного процесса с российской стороной.

По словам Клинцевича, такие заявления со стороны президента Украины все меньше оставляют надежды, что конфликт в Донбассе удастся урегулировать в ближайшее время.

Он добавил, что Россия не имеет никакого отношения к происходящему, а заявления Зеленского звучат странно на фоне его недавней риторики о готовности к переговорам с российским государством.

Слова Зеленского, уточнил Клинцевич, показывают его зависимость и присутствие «внешнего управления Украиной».

«Новый президент уже поставлен даже не в строй, а в стойло: он бьет копытом и делает все, что ему говорят», -— пояснил Клинцевич.

Он заключил, что украинскому народу пора поумнеть.

Ранее сообщалось, что ситуация накалилась после визита Зеленского в Донбасс.