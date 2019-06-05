В Совфеде назвали дату принятия решения о возвращении РФ в ПАСЕ
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, когда Россия примет решение о возможном участии в ПАСЕ. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Матвиенко, это решение будет принято в середине июня 2019 года.
Она отметила, что уже созданы условия для того, чтобы не допустить впредь каких-либо ограничений против России и других делегаций.
«Это дает нам основания после тщательного дополнительного изучения всех принятых решений принимать решение окончательное», — добавила Матвиенко.
Ранее сообщалось, что в России решили просчитать риски по вопросу возвращения в ПАСЕ.