Появился рейтинг популярности Зеленского на Украине
Данные опроса показали, что половина населения Украины довольна деятельностью главы государства Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на социологическую группу «Рейтинг».
Как отмечается, около 40% респондентов не смогли дать оценку украинскому лидеру.
«Только 11% — противоположного мнения», — говорится в тексте опроса.
Также, согласно опросу, деятельность бывшего президента страны Петра Порошенко положительно оценили 16% опрошенных, отрицательно — 80%.
Работой премьер-министра Украины Владимира Гройсмана довольны 19%, а недовольны — 76%. Кроме того, деятельность Рады не одобряют 90% респондентов.
В опросе участвовали две тысячи совершеннолетних респондентов по всей Украине, кроме самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
Ранее опрос выяснил, что украинцы хотят прекращения русофобии.