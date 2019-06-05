Появился рейтинг популярности Зеленского на Украине

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Данные опроса показали, что половина населения Украины довольна деятельностью главы государства Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на социологическую группу «Рейтинг».

Как отмечается, около 40% респондентов не смогли дать оценку украинскому лидеру.

«Только 11% — противоположного мнения», — говорится в тексте опроса.

Также, согласно опросу, деятельность бывшего президента страны Петра Порошенко положительно оценили 16% опрошенных, отрицательно — 80%.

Работой премьер-министра Украины Владимира Гройсмана довольны 19%, а недовольны — 76%. Кроме того, деятельность Рады не одобряют 90% респондентов.

В опросе участвовали две тысячи совершеннолетних респондентов по всей Украине, кроме самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Ранее опрос выяснил, что украинцы хотят прекращения русофобии.