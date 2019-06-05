Зеленский обвинил Россию в обострении ситуации в Донбассе
Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал последний случай обострения в Донбассе. Об этом он написал в фейсбуке.
По его словам, трое военнослужащих погибли и еще трое были ранены в результате обстрела позиций украинских силовиков на линии разграничения.
Глава государства выразил соболезнования родственникам погибших, а после обратился к России, отметив, что произошедшее не способствует возобновлению переговорного процесса с российской стороной.
«Обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске», — отметил Зеленский.
Ранее сообщалось, что ситуация накалилась после визита Зеленского в Донбасс.