Зеленский обвинил Россию в обострении ситуации в Донбассе

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Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал последний случай обострения в Донбассе. Об этом он написал в фейсбуке.

По его словам, трое военнослужащих погибли и еще трое были ранены в результате обстрела позиций украинских силовиков на линии разграничения.

Глава государства выразил соболезнования родственникам погибших, а после обратился к России, отметив, что произошедшее не способствует возобновлению переговорного процесса с российской стороной.

«Обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске», — отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что ситуация накалилась после визита Зеленского в Донбасс.