Зеленский раскрыл свои планы на Саакашвили
Пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о планах главы государства на экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщает «Имеди».
По ее словам, администрация Зеленского не планирует предлагать какую-либо официальную должность Саакашвили.
Она добавила, что администрация президента открыта и готова выслушать Саакашвили, если тот желает предложить свои идеи главе государства.
«Но на данный момент переговоры с Михаилом Саакашвили не ведутся», — уточнила Мендель.
Ранее Саакашвили заявил о желании стать Стивом Джобсом украинской политики.