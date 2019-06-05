Зеленский раскрыл свои планы на Саакашвили

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Пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о планах главы государства на экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщает «Имеди».

По ее словам, администрация Зеленского не планирует предлагать какую-либо официальную должность Саакашвили.

Она добавила, что администрация президента открыта и готова выслушать Саакашвили, если тот желает предложить свои идеи главе государства.

«Но на данный момент переговоры с Михаилом Саакашвили не ведутся», — уточнила Мендель.

Ранее Саакашвили заявил о желании стать Стивом Джобсом украинской политики.