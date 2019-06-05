Си Цзиньпин прилетел в Москву

Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Россию с государственным визитом, передает РИА «Новости».

Он приземлился в «Внуково-2» в 12.00 мск.

В Москве состоится встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Также лидеры примут участие в церемонии передачи Московскому зоопарку панд из Китая.

В Большом театре пройдет гала-концерт, посвященный 70-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

Визит продлится с 5 по 7 июня.

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