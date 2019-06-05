Савченко предсказала потерю Донбасса

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Депутат Рады Надежда Савченко заявила, что, если Украина вступит в ЕС и НАТО, то навсегда потеряет Донбасс. Об этом сообщает NewsOne.

Кроме того, депутат раскритиковала решение экс-президента страны Петра Порошенко закрепить курс на вступление Украины в ЕС и НАТО в Конституции.

«Это бессмысленность, это абсолютно неграмотно», — подчеркнула Савченко.

Она также добавила, что про Конституцию и внешнеполитический курс страны надо спрашивать у украинцев. При этом Савченко напомнила, что Зеленский обещал провести референдум по вопросу вступления Украины в НАТО и ЕС, однако уже в Брюсселе глава государства заявил о поддержке курса на вступление.

Депутат уточнила, что ситуация на Донбассе зашла так далеко, что теперь — «или Третья мировая война, или все-таки мир».

«Если это будет вступление в ЕС и НАТО, то у нас не будет Донбасса», — заключила Савченко.

Ранее Зеленский решил активизировать сотрудничество с НАТО из-за России.