США допросят британского автора «русского досье», сообщила The Times

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Бывший британский шпион Кристофер Стил, который является автором «русского досье» на президента США Дональда Трампа, согласился дать показания следователям из Соединенных Штатов. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, 54-летний Стил даст показания в Лондоне в ближайшие недели. На его «русское досье» о связях Трампа с Россией снова обратили внимание после того, как расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не нашло доказательств его заявлениям.

Ранее сообщалось, что британскую разведку первой тайно проинформировали о «досье на Трампа».