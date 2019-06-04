«Ничего свежего»: Савченко о визите Зеленского в Брюссель
Депутат Верховной рады Надежда Савченко прокомментировала итоги визита украинского лидера Владимира Зеленского в Брюссель. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, встреча имела дипломатический характер, однако она не приведет к каким-либо существенным изменениям в урегулировании конфликта в Донбассе.
Она также добавила, что глава государства не сделал новых заявлений в ходе своего первого официального зарубежного визита.
«Такие разговоры и выступления мы уже наблюдали от Петра Порошенко (бывшего президента Украины. — «Газета.Ru»). Я не увидела ничего свежего», — подчеркнула Савченко.
Она заключила, что Европа вряд ли начнет вести свою политику в русле поддержки Украины.
Ранее сообщалось, что Зеленский решил активизировать сотрудничество с НАТО из-за России.