Трамп похвалил Бориса Джонсона и Ханта в гонке за пост премьера Британии

Американский президент Дональд Трамп похвалил экс-министра британского МИДа Бориса Джонсона, а также также нынешнюю главу МИД Британии Джереми Ханта в их гонке за пост премьер-министра страны. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, глава США отметил, что Джонсон и Хант являются сильными кандидатами на пост премьера.

Уточняется, что Трампа также спросили относительно другого кандидата на пост премьера — министра по делам окружающей среды Майкла Гоува.

«Я знаю Бориса, он мне нравится, он мне нравился долгое время. Я думаю, что он проделал бы очень хорошую работу. Я знаю Джереми, я думаю, что он сделал бы очень хорошую работу. Я не знаю Майкла, но мог бы он сделать хорошую работу? Джереми скажи мне», — спросил Трамп со смехом.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон отказался встречаться с похвалившем его Трампом.