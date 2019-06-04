Трамп призвал Британию покинуть ЕС
Президент США Дональд Трамп заявил, что Великобритании необходимо выйти из Евросоюза. Об этом сообщает The Guardian.
По его словам, премьер-министр Британии Тереза Мэй достигла «хороших результатов» на переговорах по Brexit.
Он также добавил, что надеется заключить «феноменальную» торговую сделку с Лондоном после Brexit.
Однако, Трамп подчеркнул, что не слишком внимательно следил за ситуацией вокруг выхода Лондона из состава ЕС.
Ранее сообщалось, что Трамп провел встречу с Мэй в Лондоне.