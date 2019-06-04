Названы темы встречи Путина и Си Цзиньпина
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию вокруг иранской ядерной сделки. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию в Сирии, Венесуэле и отношения с крупными державами.
Он также добавил, что лидеры поговорят о совместном проекте широкофюзеляжного самолета.
Ушаков подчеркнул, что Путин планирует обсудить с Си Цзиньпином вопросы энергетики.
Ранее стало известно, когда Си Цзиньпин посетит Россию.