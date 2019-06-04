Названы темы встречи Путина и Си Цзиньпина

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Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию вокруг иранской ядерной сделки. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию в Сирии, Венесуэле и отношения с крупными державами.

Он также добавил, что лидеры поговорят о совместном проекте широкофюзеляжного самолета.

Ушаков подчеркнул, что Путин планирует обсудить с Си Цзиньпином вопросы энергетики.

Ранее стало известно, когда Си Цзиньпин посетит Россию.