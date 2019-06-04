Борис Джонсон отказался встречаться с похвалившем его Трампом
Экс-глава британского МИДа Борис Джонсон отказался встречаться и разговаривать тет-а-тет с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Как отмечается, Трамп и Джонсон накануне разговаривали по телефону около 20 минут. По данным источника, они очень тепло пообщались.
Однако Джонсон отказался встречаться наедине с Трампом, утверждает источник. Хотя до этого глава США признался, что любит Джонсона. По словам Трампа, бывший британский министр всегда положительно относился к нему и США.
Ранее Трамп рассказал, кого хочет видеть в кресле премьера Британии.