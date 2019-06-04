Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте

Верховная рада не стала рассматривать проект закона, который предложил украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что депутаты проигнорировали проект закона об импичменте главы государства.

Предложение включить проект закона в повестку дня согласились меньше половины от необходимого числа депутатов.

Ранее сообщалось, что Зеленский внес закон об импичменте в Раду.

Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что внес в украинский парламент законопроект об импичменте главы государства. Он подчеркнул, что опередил нового украинского лидера.