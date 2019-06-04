МИД отреагировал на решение комитета ПАСЕ по изменению устава

Замглавы российского МИД Александр Грушко назвал правильным принятое комитетом Парламентской ассамблеи СЕ решение по изменению устава. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, сессия комитета министров Совета Европы установила, что у всех стран есть равные права и обязательства.

«Все государства... имеют право быть в полной мере представленными и в КМСЕ, и в ПАСЕ», — отметил Грушко.

Он подчеркнул, что шаг был сделан в верном направлении, но сам процесс пока не завершен.

«В ПАСЕ сформировалось здравомыслящее большинство», — заключил Грушко.

Ранее сообщалось, что комитет ПАСЕ пригласил Россию поучаствовать в сессии Ассамблеи.