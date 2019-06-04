Песков ответил на вопрос о запросе ФСБ получить доступ к перепискам у «Яндекса»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на данные о том, что ФСБ якобы хочет получить доступ к перепискам россиян. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, Кремль не будет это комментировать, потому что вопрос находится вне их компетенции.

«Нужно интересоваться в Федеральной службе безопасности или в правительстве», — добавил Песков.

Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудники ФСБ хотели получить доступ к данным «Яндекс. Почты» и «Яндекс. Диска». Но компания отказала им.

В пресс-службе «Яндекса» отказались комментировать данную информацию, заявив, что компания «работает в полном соответствии с действующим законодательством».