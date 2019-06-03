Трамп поделился впечатлениями от встречи с Елизаветой II
Президент США Дональд Трамп заявил, что лондонская часть его визита в Великобританию проходит очень хорошо. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
По его словам, отношения Соединенных Штатов и Великобритании очень крепки, о чем свидетельствуют огромные толпы доброжелателей и просто людей, любящих США, на улицах британской столицы.
«Лондонская часть поездки проходит очень хорошо. Королева (Великобритании Елизавета II. — «Газета.Ru») и вся королевская семья были фантастическими», — написал Трамп.
Американский лидер добавил, что не видел на улице акций протеста против него, но не исключил, что «фейковые новости» будут изо всех стараться их найти.
Кроме того, Трамп заявил о возможности скорого заключения торговой сделки между Вашингтоном и Лондоном, как только Великобритания «избавится от оков».
Ранее сообщалось, что Елизавета II подарила Трампу книгу Черчиля.