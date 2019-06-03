Саакашвили рассказал, как пробовал марихуану

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал о том, как пробовал марихуану в студенчестве. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Когда-то, когда я был студентом, я пробовал марихуану. Но мне не понравилось. И мне не нравится вкус и запах. Поэтому я не фан», — сказал Саакашвили в интервью Телевизионной службе новостей (ТСН) на телеканале 1+1.

По его словам, в Амстердаме, где он жил «есть еще много чего интересного».

Политик проживал в Нидерландах до того, как новый президент Украины Владимир Зеленский указом от 28 мая вернул ему гражданство страны. Бывший губернатор Одесской области вернулся на территорию Украины на следующий день.

Ранее сообщалось, что Михаил Саакашвили рассказал, как ему живется в Киеве после возвращения.