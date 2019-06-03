Песков высказался о предстоящей встрече Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва заняла выжидательную позицию по вопросу встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

Он добавил, что на повестке у стран множество стратегических вопросов, которые можно решить только на уровне президентов,

«И мы понимаем, что в отсутствие диалога на высшем уровне решение этих проблем пробуксовывает. Так что непроведение встреч нелогично и противоречит национальным интересам наших двух стран. Но мы не можем, как говорится, «быть святее папы Римского», — добавил Песков.

Ранее в Кремле заявили, что «не получили импульсов» из США по поводу встречи Путина и Трампа.