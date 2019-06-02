Зеленского пристыдили за ошибки

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В Сети негодуют из-за найденных в указе украинского лидера Владимира Зеленского грамматических и пунктуационных ошибок. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что пользователи нашли ошибки в указе «О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины», который подписал Зеленский.

«Это какой-то позор. Это просто неописуемо», — написал один из пользователей Сети.

Как отмечается, в одном указе были найдены минимум 4 ошибки. В частности, была пропущена запятая, указан неверный символ и вместо родительного в документе в некоторых случаях употреблен именительный падеж.

Ранее Зеленский потребовал не вешать его портреты в кабинетах.