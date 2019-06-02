Президент Казахстана рассказал о знакомстве с Путиным

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, как познакомился с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сказал в эфире «России».

По словам Токаева, он познакомился с Путиным в Киеве на инаугурации президента Леонида Кучмы. Тогда российский лидер был премьером.

«Там мы буквально коротко «на ногах» переговорили друг с другом, но уже тогда он на меня произвел большое впечатление своей такой тихой фундаментальностью», — сказал Токаев.

Он добавил, что с тех пор контакты между ними не прерывались, а к Путину он относится с искренним уважением.

Ранее Токаев заявил, что Россия является важным прагматическим фактором для достижения успеха в развитии страны.