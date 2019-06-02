Токаев назвал Россию фактором достижения успеха
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия является важным прагматическим фактором для достижения успеха в развитии страны. Об этом сообщает РИА «Новости»
По словам Токаева, российская сторона для Казахстана не только стратегический приоритет.
«Казахстанско-российское сотрудничество… это важнейший фактор достижения успеха Казахстаном в своем внутреннем развитии», — уточнил Токаев.
Ранее сообщалось, что Токаев посетил Россию с первым официальным визитом.
Также до этого Токаев пообещал беречь дружбу с Россией.