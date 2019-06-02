Токаев назвал Россию фактором достижения успеха

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия является важным прагматическим фактором для достижения успеха в развитии страны. Об этом сообщает РИА «Новости»

По словам Токаева, российская сторона для Казахстана не только стратегический приоритет.

«Казахстанско-российское сотрудничество… это важнейший фактор достижения успеха Казахстаном в своем внутреннем развитии», — уточнил Токаев.

Ранее сообщалось, что Токаев посетил Россию с первым официальным визитом.

Также до этого Токаев пообещал беречь дружбу с Россией.