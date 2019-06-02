«Осудить нельзя промолчать»: Захарова об инцидентах в Познером и Жуковым на Украине

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова дала комментарий после того, как на Украине журналист Владимир Познер был включен в базу данных сайта «Миротворец», а бюста маршала Георгия Жукова был повален в Харькове. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

По ее словам, эти события являются серьезным вызовом для новой власти.

«…(власти) придется расставить знаки препинания в предложении «Осудить нельзя промолчать», — заявила Захарова.

Ранее Познера внесли в базу за «сознательное нарушение государственной границы Украины», чтобы попасть в Крым, а также за «участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины» и «попытки легализации аннексии» Крыма.

В воскресенье, 2 июня, в Харькове представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.