Супрун рассказала о планах на будущее в случае отставки

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала о планах на будущее, передает УНИАН.

По ее словам, она продолжит работать на Украине, даже в случае увольнения с поста.

«Я есть гражданка Украины. Я остаюсь в Украине и дальше буду здесь работать», — заявила Супрун.

Ранее исполняющая обязанности главы главы украинского минздрава Ульяна Супрун отказалась освобождать должность, а после инаугурации нового президента Владимира Зеленского спешно покинула Украину.