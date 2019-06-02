Супрун рассказала о планах на будущее в случае отставки
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала о планах на будущее, передает УНИАН.
По ее словам, она продолжит работать на Украине, даже в случае увольнения с поста.
«Я есть гражданка Украины. Я остаюсь в Украине и дальше буду здесь работать», — заявила Супрун.
Ранее исполняющая обязанности главы главы украинского минздрава Ульяна Супрун отказалась освобождать должность, а после инаугурации нового президента Владимира Зеленского спешно покинула Украину.